Reza Zarrab'ın ABD'deki yeni ismi, yeni işi ve yeni sevgilisi ifşa oldu

Ebru Gündeş ile olan evliliği ve 17 Aralık operasyonlarıyla tüm Türkiye'nin tanıdığı Reza Zarrab, ABD'de tutuklanmış ve Türkiye aleyhine 'itirafçı' olarak cezaevinden çıkmıştı. Bu süreçte yeni sevgilileriyle zaman zaman gündeme gelen Reza Zarrab ile Ebru Gündeş, Zarrab'ın Hadise ile aşk yaşadığı iddiasının ardından boşanmıştı. Şimdi de Reza Zarrab'ın itirafçı olduktan sonra FBI tarafından verilen yeni kimliği, yaptığı yeni işi ve yeni sevgilisi ifşa oldu...