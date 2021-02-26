Reytinglerde Hakan Altun Sibel Can çakıldı! Mucize Doktor Alev Alev Survivor'a şok
25 Şubat 2021'in reyting sonuçları Sibel Can ve Hakan Altun'un Şarkılar Bizi Söyler programını hüsrana uğrattı. Alev Alev, Mucize Doktor ve Survivor ise reytinglerde düşüşe geçti.
Kanal D'de Sibel Can, Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici'nin bir araya geldiği Şarkılar Bizi Söyler ilk bölümüyle reytinglerde çakıldı. Müslüm Gürses şarkılarının söylendiği program sosyal medyada yakaladığı reytingde televizyonda yakalayamadı.
Fox TV'nin sevilen dizisi başrol kadrosunda yaşadığı ayrılık sonrası reytinglerde kan kaybetti. Reha Özcan'ın diziden ayrılığı ile reyting yarışından kopan Mucize Doktor, Survivor ve Yaprak Dökümü'yle tanınan Seda Demir transferiyle reyting yarışına yeniden dahil olmak istiyor.
Survivor'da ödül oyununu ve Anlat Bakalım'ın oynandığı dün akşamki bölüm seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başaramadı. Eleme adaylarının belirlendiği gecelerde zirvede olan Survivor, dün akşamki reytingde hüsrana uğradı.
Cemre, Güneş'in geçici velayetini almak için çabalamaya devam ettiği Alev Alev reytinglerde düşüşün yaşandığı başka dizi oldu. Haftalardır yükseliş sergileyemeyen dizi gün geçtikte alt sıralara düşüşünü sürdürüyor.
İşte perşembe günü reytingleri...