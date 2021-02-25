Reynmen'in Survivor sözleri Acun Ilıcalı'yla aralarını açtı ikili birbirini sildi
Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'ın Survivor sözleri kızdırdı. Acun Ilıcalı'yla araları fena açıldı, birbirlerini sildiler.
Acun Ilıcalı, yılın ilk günlerinde yayın hayatına giren Exxen projesini gerçekleştirdi. Ilıcalı, Exxen'de yayınlanacak bir proje için Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'a teklif götürdü. Reynmen'in bu teklifi kabul etmediği medyaya yansıdı.
Daha önce Survivor'a giden Reynmen'in "Bu halk Survivor neden izler" demesi bardağı taşıran son damla oldu. Bir süre önceye kadar sosyal medyada birbirini takip eden ikilinin arası açıldı.
Acun Ilıcalı, Reynmen'i sosyal medya hesabından sildi. Karşılıklı takipleşmenin bitmesiyle sonuçlanan bu olayda ilk hamlenin kimden geldiği bilinmiyor.
Sosyal medya üzerinden gerçekleşen canlı yayında bir araya gelen Acun Ilıcalı, Berkcan Güven ve Reynmen, sohbet sırasında iddiaya girmişti.