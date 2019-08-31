Reynmen'in A Milli Basketbol Takımı için yaptığı şarkı rekor kırdı

Reynmen'in A Milli Basketbol Takımı için yaptığı şarkı rekor kırdı

Son dönemde çıkardığı parçalarla rekor kıran Reynmen, A Milli Basketbol Takımı için El Ele isimli bir şarkı yaptı. Klip, 'YouTube Trend Videolar Listesi'nde de zirveye yükselirken, Reynmen, "Bu kadarını hayal etmemiştim" dedi.

Reynmen'in A Milli Basketbol Takımı için yaptığı şarkı rekor kırdı - Sayfa 1

Reynmen olarak bilinen sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası öncesinde A Milli Basketbol Takımı için şarkı ve klip hazırladı.

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Reynmen'in A Milli Basketbol Takımı için yaptığı şarkı rekor kırdı - Sayfa 2

A Milli Basketbol Takımı'nın resmi sponsoru Petlas desteğiyle çekilen klip YouTube'da 1 günde 2.6 milyon izlendi.

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Reynmen'in A Milli Basketbol Takımı için yaptığı şarkı rekor kırdı - Sayfa 3

Klip, 'YouTube Trend Videolar Listesi'nde de zirveye yükseldi.

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Reynmen'in A Milli Basketbol Takımı için yaptığı şarkı rekor kırdı - Sayfa 4

El Ele isimli şarkının müziğinde Hürkan Hugola Gugen imzası bulunuyor. 

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