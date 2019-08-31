Reynmen'in A Milli Basketbol Takımı için yaptığı şarkı rekor kırdı
Son dönemde çıkardığı parçalarla rekor kıran Reynmen, A Milli Basketbol Takımı için El Ele isimli bir şarkı yaptı. Klip, 'YouTube Trend Videolar Listesi'nde de zirveye yükselirken, Reynmen, "Bu kadarını hayal etmemiştim" dedi.
Reynmen olarak bilinen sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası öncesinde A Milli Basketbol Takımı için şarkı ve klip hazırladı.
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A Milli Basketbol Takımı'nın resmi sponsoru Petlas desteğiyle çekilen klip YouTube'da 1 günde 2.6 milyon izlendi.
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Klip, 'YouTube Trend Videolar Listesi'nde de zirveye yükseldi.
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El Ele isimli şarkının müziğinde Hürkan Hugola Gugen imzası bulunuyor.
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