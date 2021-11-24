Reynmen'i üzecek haber! Davayı kaybetti emsal karar çıktı
Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Reynmen, mahkemelik olduğu davayı kaybetti. Açıklanan emsal karar Reynmen'i üzecek.
Edinilen bilgilere göre, Riba Events’in sahibi Rıza Cerit, Avrupa’da gerçekleştirilecek olan 10 konserlik turne için ‘Reynmen’ lakaplı şarkıcı Yusuf Aktaş ile sözleşme imzaladı.
Anlaşmaya göre, bu konserlerde sahne alıp performans sergilemesi karşılığında Reynmen’e 500 bin euro ödeyeceği belirlenen Riba Events şirketi, konser öncesi şarkıcıya 200 bin euro ödeme yaptı.
Anlaşma yapılmasına karşın, korona virüs salgını sebebiyle turne iptal edildi.
Olaya ilişkin, Rıza Cerit’in avukatı Eda Salman tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, “Pandemi nedeniyle konser gibi kalabalık organizasyonlar iptal edildiği için Riba Events şirketi, konserlerini gerçekleştirmeyen Reynmen’e ödediği 200 bin euroyu geri istemiştir." denildi.