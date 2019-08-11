Reynmen konser verecek! Bilet fiyatları dudak uçuklattı
Ela şarkısıyla Youtube'da rekor kıran Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş Çeşme’de konser vermeye hazırlanıyor.
Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, geçtiğimiz aylarda "Derdim Olsun" adlı şarkısıyla sadece bir hafta içinde 30 milyon görüntülenmeyi geçmişti.
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Youtube'da 233 milyon kez dinlenen 'Derdim Olsun' parçasıyla tüm Türkiye’nin gündemine oturan Reynmen'in yeni şarkısı 'Ela' ise, ilk 10 dakikada 400 bin, 1 saatte 3 milyon ve 24 saatte ise 15 milyondan fazla 'tık' almıştı.
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Derdim Olsun şarkısıyla çıkış yakalayan, ardından Ela şarkısıyla dinlenme rekoru kıran sosyal medya fenomeni Reynmen, Ayayorgi koyunda bulunan bir kulüpte sevenleriyle buluşacak.
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Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Reynmen'in biletlerinin satışa çıktığı gün işletmenin satış sistemi kilitlendi.
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