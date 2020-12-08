Reynmen klibi için binlerce lira harcamıştı Melek şarkısı rekora koşuyor
Reynmen, yeni şarkısı Melek'i YouTube'da hayranlarının beğenisine sundu. Klibi için binlerce lira harcayan Reynmen, kısa sürede binlerce kez izlendi.
Sosyal medya fenomenliğinden şarkıcılığa transfer olan Reynmen, şimdiye kadar la, Derdim Olsun ve Radyoda Neşet şarkılarıyla milyonlarca kez dinlendi. Kısa sürede bir hayli yol katetti.
Reynmen, başarılı çalışmalarına da bir yenisini ekledi. Reynmen'in Melek şarkısı 1 saatte 500 bin kez izlenen klibi YouTube trend listesinin ilk sırasında yer alırken şimdiye kadar 7 milyon kez izlendi.
Reynmen, şarkısının başarısını da anbean takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
Ekin Beril'in hediyesi Melek şarkısıyla Spotify ve Youtube'da fırtınalar estiren Reynmen'in yeni klibi için harcadığı para da dudak uçuklattı.