Reynmen için komedyen Şahan Gökbakar'dan olay sözler: Dalgana bak

"Zamanında Ajdar'a haksızlık ettik" eleştirisi

Kendisi için "Zamanında Ajdar'a haksızlık ettik. Oysaki zararsızdı. Ama Reynmen sektöre zarar verdi" diyen MÜYAP Başkanı Bülent Seyhan'a cevap veren sosyal medya fenomeni Reynmen, dün yaptığı açıklamasında "Beni paranızla satın alamadığınız için böyle yapıyorsunuz" ifadelerini kullandı.