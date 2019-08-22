Reynmen için komedyen Şahan Gökbakar'dan olay sözler: Dalgana bak
Kısa sürede milyonlarca kez tıklanan şarkılardan dolayı şakıcılar tarafından eleştirilen sosyal medya fenomeni Reynmen'e komedyen Şahan Gökbakar sahip çıktı.
Derdim Olsun ve Ela şarkılarıyla gündeme bomba gibi düşen ve ünlü isimler başta olmak üzere çoğu kişi tarafında eleştirilen Reynmen'e komedyen Şahan Gökhabakar'dan destek geldi.
"Zamanında Ajdar'a haksızlık ettik" eleştirisi
Kendisi için "Zamanında Ajdar'a haksızlık ettik. Oysaki zararsızdı. Ama Reynmen sektöre zarar verdi" diyen MÜYAP Başkanı Bülent Seyhan'a cevap veren sosyal medya fenomeni Reynmen, dün yaptığı açıklamasında "Beni paranızla satın alamadığınız için böyle yapıyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Bu çocuk naptı la size?
Reynmen'in Bülent Seyhan'a cevap verdiği videodan bir fotoğraf paylaşan Şahan Gökbakar şunları söyledi: Bu çocuk naptı la size? Başarılı şarkılar yapıyor, insanlar seviyor dinliyor.
Bırakın keyfini yaşasın başarısının, amma konuştunuz, yadırgadınız çocuğu.