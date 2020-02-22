Reynmen hakkında şoke eden iddia! 'Ela' yüzünden milyonluk davalık oldu

YouTube‘da 5 milyondan fazla abonesi bulunan ve burada elde elde ettiği popülerliği değerlendirerek şarkıcılığa soyunan Reynmen, Derdim Olsun şarkısının yüz milyonlarca dinlenmesinin ardından geçtiğimiz yıl Ela isimli bir şarkı çıkarmıştı. Şarkı için bir içecek firmasıyla anlaşan ve Ela‘nın klibinde firmanın reklamını yapan Reynmen‘in bu anlaşmadan 1 milyon lira aldığı konuşuluyordu.