Reynmen hain saldırı sonrası ağzını bozdu! 'Dün üzülüp bugün g.t oynatıyorsanız...'
Sosyal medya fenomeni ve son dönemin en çok dinlenen şarkılarının sahibi Reynmen, İstiklal'deki hain saldırı sonrası yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Şarkıcı, "Çok özür dileyerek, eğer dün üzülüp bugün g.t oynatıyorsanız, bizden bi cacık olmaz. Yas da mı tutamıyoruz artık, yazık bize.” yazarak eğlenceli paylaşım yapanlarla ilgili tepkisini ortaya koydu.
İstanbul, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen hain patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. Bombayı bıraktığı belirlenen terörist, gözaltına alınırken kaçış anı ve yakalandığı ana ait görüntüler gün yüzüne çıktı.
Konuyla ilgili pek çok ünlüden patlamaya tepki ve isyan paylaşımları sosyal medya üzerinden yapıldı.
Bu isimlerden biri ise sosyal medya fenomeni Reynmen oldu.
Paylaşımlarıyla ve özel hayatıyla sık sık gündem olan sosyal medyada Reynmen lakabını kullanan Yusuf Aktaş, bu kez geçtiğimiz gün İstiklal Caddesi'nde yaşanan hain saldırının ardından attığı tweetle gündeme geldi.