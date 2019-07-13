Reynmen Ela ile Türkiye rekoru kırdı! Twitter'da en çok konuşulan isim
Son dönemin en ünlü YouTuber'ı Reynmen, yeni klibi Ela ile tıklanma rekoru kırdı. Klip yayınlandıktan 8 saat sonra 10 milyon izlenme rakamına ulaştı.
Sosyal medyada 5 milyondan fazla takipçisi olan Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, yeni şarkısı 'Ela'yı yayınladı. Şarkı 1 saatte 3 milyon tıklanarak, YouTube Türkiye rekorunu kırdı.
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Reynmen, Ela için iddialı konuşarak, "Eğer ilk gün 15 milyon izlenmezse Instagram hesabımı kapatırım" demişti. Yeni single için farklı bir kliple sevenlerinin karşısına çıkan Reynmen, trend videolar listesinde birinci sıraya yerleşti.
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Reynmen daha önce, "Derdim Olsun" şarkısıyla "İlk gün izlenme rakamı" rekoru kırmıştı. Klip 6 milyon izlenmeyi geçmişti.
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Bu başarılarının üzerine ünlü fenomen, rekor bir ücretle reklam yüzü olmuştu.
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