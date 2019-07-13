Reynmen Ela ile Türkiye rekoru kırdı! Twitter'da en çok konuşulan isim

Reynmen, Ela için iddialı konuşarak, "Eğer ilk gün 15 milyon izlenmezse Instagram hesabımı kapatırım" demişti. Yeni single için farklı bir kliple sevenlerinin karşısına çıkan Reynmen, trend videolar listesinde birinci sıraya yerleşti.

Reynmen Ela klibi ile izlenme rekoru kırdı