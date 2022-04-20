Restoranda yemek yedikten sonra 6 yaşındaki çocuğun gizemli ölümü! Sebebi karnıyarık mı?
İZMİR'de restoranda yedikleri yemekten zehirlenerek öldüğü öne sürülen 6 yaşındaki çocuğun cenazesi Manisa'da toprağa verildi. Cihan Mercankaya, 13 Nisan'da, yedikleri yemekten zehirlendiğini belirttiği eşi Hasret Mercankaya ile 4 ve 6 yaşındaki iki çocuğunu hastaneye götürmüştü. Çocuklardan 6 yaşındaki Ece Mercankaya, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde dün yaşamını yitirmişti. En son ne yemişti?
İzmir'in Gaziemir ilçesindeki AVM'de bulunan restoranda yediği yemeğin ardından rahatsızlanarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Ece Melisa'nın acılı babası Cihan Mercankaya (37) Sabah gazetesine konuştu.
Hollanda'da 37 yaşındaki emlakçı Cihan Mercankaya ile ev hanımı 33 yaşındaki Hasret Mercankaya çocukları Ece Melisa (6) ve Ege (4) ile birlikte tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlıklarına geldi.
İzmir'de yemek yedikleri gün eşinin kanser tedavisi için Karşıyaka'daki özel hastaneye kontrole gittiklerini söyleyen Cihan Mercankaya (37), "Eşime aç karına pozitron emisyon tomografisi (PET-CT) yapıldı. Kontrolden sonra Didim'e dönüşte Gaziemir'deki bir AVM'ye girdik. AVM'nin en üst katındaki restoranda eşim ve çocuklarımla birlikte karnıyarık, köfte, patates yedik.
Baba Cihan Mercankaya, çocuklarının karnıyarık kendisinin köfte yediğini belirtti. Eve döndükten sonra gece saatlerinde eşim ve çocuklarım rahatsızlandı.