Restoran zincirleriyle dünyayı salladılar! Şimdi kraliyet ailesini bile doyuruyorlar

Türkiye’den dünyaya açılan 5 Türk vatandaşının açtığı restoranlar dünya çapında ünlere ulaştı. O isimler Nusret Gökçe, Hakkı Akdeniz, Burak Özdemir, Hüseyin Özer ve Orhan Yeğen olarak sıralanabiliyor. Açtığı restoranlar tüm dünyanın gözdesi haline gelen Türklerin hayat hikayeleri de ortaya koydukları lezzetler kadar ilginç. Her damak tadına hitap eden bu isimlerin kurduğu restoranlarda, dünyanın dört bir yanında her gün binlerce kişi yemek yiyor.