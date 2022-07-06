Resmi Gazete'de yayınlandı! O arabaların fiyatlarında büyük indirim!

Dizel ve benzinli araçlara kıyasla elektrikli araç satışları ise yok denecek kadar az. Ancak, birçok ülke ise şimdiden elektrikli araçları benimsemiş görünüyor. Elektrikli otomobil satışlarında Çin, Norveç, Hollanda ve İsveç öne çıkarken, ÖTV ve dolar kurunun yüksek olması Türkiye'de elektrikli araçlara olan ilgili azaltıyor.