Resmi Gazete'de yayınlandı! O arabaların fiyatlarında büyük indirim!
TBMM'den geçen ve Resmi Gazete'de yayınlanan düzenlemeye, göre elektrikli otomobillere Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi geldi. Buna göre 160 kW'ı geçmeyen ve matrah değeri 700 bin TL'yi aşmayan elektrikli araçların yeni ÖTV oranı %10 olarak belirlendi.
Meclisten geçen yeni yasaya göre elektrikli otomobillere büyük bir ÖTV indirimi geldi. Matrah değeri 700 bin TL'nin altında olan ve 160 kW'ı geçmeyen elektrikli otomobillerin ÖTV oranı yüzde 60'tan yüzde 10'a düşürüldü.
Bu düzenlemeye göre elektrikli araba fiyatlarında 300 bin TL'ye varan indirim fiyatlara yansıdı.
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Otomobil fiyatlarındaki artış ikinci el piyasasını etkiledi. Son bir yılda otomobillerin fiyatı iki katından fazla artarken, benzin ve motorin fiyatlarındaki yükseliş de araç sahibi olmak isteyenleri kara kara düşündürüyor.
Dizel ve benzinli araçlara kıyasla elektrikli araç satışları ise yok denecek kadar az. Ancak, birçok ülke ise şimdiden elektrikli araçları benimsemiş görünüyor. Elektrikli otomobil satışlarında Çin, Norveç, Hollanda ve İsveç öne çıkarken, ÖTV ve dolar kurunun yüksek olması Türkiye'de elektrikli araçlara olan ilgili azaltıyor.