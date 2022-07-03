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500 bin TL altı sıfır arabalar | 2022 güncel araç fiyat listesi

500 bin TL altı sıfır arabalar | 2022 güncel araç fiyat listesi

Son dönemlerdeki sıfır araç piyasasındaki yükseklik adeta cep yakıyor. Özellikle pandemi döneminde yaşanan çip sıkıntısı sebebiyle sıfır araç bulmak bir dönem imkansız hale gelmişti. Bu problemin çözülmesi ile birlikte sıfır araçlar galerilerdeki yerlerini aldı. Peki 500 bin TL altında alınabilecek sıfır arabalar hangileri.

500 bin TL altı sıfır arabalar | 2022 güncel araç fiyat listesi

Sıfır araç fiyatlarındaki yükseklik birçok vatandaşı zorlamaya devam ediyor. Özellikle son dönemlerde sıfır ve ikinci el arabaların fiyatları günden güne değişiklik gösterebiliyor. 

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500 bin TL altı sıfır arabalar | 2022 güncel araç fiyat listesi

Peki Türkiye'de 500 bin TL altına alınacak araba modelleri hangileri? İşte 2022 güncel fiyatları ile 500 bin TL altındaki araçlar...

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500 bin TL altı sıfır arabalar | 2022 güncel araç fiyat listesi

Citroen Ami - 219.000 TL

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500 bin TL altı sıfır arabalar | 2022 güncel araç fiyat listesi

Citroen C3 1.2 PureTech 83 HP 5 ileri Manuel Feel - 474.000 TL

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