Rekortmen Samsun'un korona vakasız mahalleleri var! Davetsiz misafir giremiyor
SAMSUN dün açıklanan koronavirüs haritasında en fazla vakaya sahip il rekorunu elinden bırakmadı. 'Kırmızı' şehir Samsun'un hiç vaka görülmemiş mahalleri de var. İlk günden beri vakaya rastlanmayan bu mahallelere davetsiz misafir giremiyor.
Yüz binde 508,97 vaka ile Türkiye'de ilk sırada yer alan Samsun'da iki mahalle 'sıfır vaka' ile takdir topluyor.
Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Gökalan ve Şahinkaya Mahallelerinde Türkiye'de görülen ilk vakadan bugüne kadar hiç korona virüs vakasına rastlanmadı. Tedbiri üst düzeyde tutan mahalleler misafir kabul etmiyor. Ayrıca mahalleye gelenlerin HES koduna bakılarak ateşleri ölçülüyor.
Türkiye'de nüfusa oranla en çok vaka sayısına sahip olan Samsun'da İngiliz mutant virüs hızla yayılırken bazı mahallerde ise vakaya rastlanılmaması dikkat çekiyor. 140 nüfuslu Şahinkaya ve 65 nüfuslu Gökalan Mahallelerine Türkiye’de görülen ilk pozitif vakadan günümüze kadar Kovid-19 virüsü giremedi.
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından paylaşılan Samsun'da en çok vaka görülen ilçeleri tablosunda ise Bafra'nın üçüncü sırada yer almasına rağmen bu mahallerde vaka görülmemesi takdir topladı.
Gökalan Mahallesi Muhtarı Aydın Yılmaz(48), mahallenin girişine pankart asarak mahalleye girişlerinde kontroller yaptıklarını söyledi. Özellikle misafir kabul etmediklerini söyleyen Muhtar Yılmaz şöyle konuştu: