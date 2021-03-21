Rekortmen Samsun'un korona vakasız mahalleleri var! Davetsiz misafir giremiyor

Yüz binde 508,97 vaka ile Türkiye'de ilk sırada yer alan Samsun'da iki mahalle 'sıfır vaka' ile takdir topluyor.

Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Gökalan ve Şahinkaya Mahallelerinde Türkiye'de görülen ilk vakadan bugüne kadar hiç korona virüs vakasına rastlanmadı. Tedbiri üst düzeyde tutan mahalleler misafir kabul etmiyor. Ayrıca mahalleye gelenlerin HES koduna bakılarak ateşleri ölçülüyor.