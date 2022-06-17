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Rekorları alt üst etmeye geliyor! Recep İvedik 7'nin setinden ilk kareler yayınlandı gerim sayım başladı

Rekorları alt üst etmeye geliyor! Recep İvedik 7'nin setinden ilk kareler yayınlandı gerim sayım başladı

Oyuncu Şahan Gökbakar'ın başrolünde yer aldığı, gişe rekortmeni filmi Recep İvedik serisinin 7.sinden ilk kareler özel yayın platformu Disney Plus'ta yayınlandı. Meraklılarının dört gözle beklediği filmin konusu ve yayın tarihi de belli oldu. Setten kareleri paylaşan Gökbakar "Çekimleri yarıladık. Kısmetse sonbahar aylarında sadece Disney+ ta. Recep İvedik 7 ile buluşacağız" notunu düştü..

Rekorları alt üst etmeye geliyor! Recep İvedik 7'nin setinden ilk kareler yayınlandı gerim sayım başladı

Gişeleri alt üst eden, oyuncu Şahan Gökbakar'ın başrolünde yer aldığı Recep İvedik 7'den ilk kareler özel yayın platformu olan Disney Plus'ta yayınlandı. Çekimleri Ayvalık'ta devam ederken, Gökbakar filmin setinden ilk kareleri paylaştı. Meraklılarının dört gözle beklediği filmin konusu ve yayın tarihi de belli oldu.

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Rekorları alt üst etmeye geliyor! Recep İvedik 7'nin setinden ilk kareler yayınlandı gerim sayım başladı

Çekimleri Ayvalık'ta devam ediyor

Recep İvedik serisinin yeni filminin çekimleri Ayvalık'ta sürüyor. Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, Recep İvedik 7’nin setinden ilk kareleri paylaştı. Merakla beklenen serinin konusu da belli oldu.

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Rekorları alt üst etmeye geliyor! Recep İvedik 7'nin setinden ilk kareler yayınlandı gerim sayım başladı

İlk kareler yayınlandı

Şahan Gökbakar’ın başrolünde yer aldığı ve çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan ‘Recep İvedik 7’nin setinden ilk kareler yayınlandı.

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Rekorları alt üst etmeye geliyor! Recep İvedik 7'nin setinden ilk kareler yayınlandı gerim sayım başladı

Sonbahar aylarında buluşacağız

Setten kareleri paylaşan Şahan Gökbakar, "Setten sizin için seçtik. Çekimleri yarıladık. Kısmetse sonbahar aylarında sadece Disney+ ta. Recep İvedik 7 ile buluşacağız" notunu düştü

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