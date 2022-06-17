Rekorları alt üst etmeye geliyor! Recep İvedik 7'nin setinden ilk kareler yayınlandı gerim sayım başladı

Gişeleri alt üst eden, oyuncu Şahan Gökbakar'ın başrolünde yer aldığı Recep İvedik 7'den ilk kareler özel yayın platformu olan Disney Plus'ta yayınlandı. Çekimleri Ayvalık'ta devam ederken, Gökbakar filmin setinden ilk kareleri paylaştı. Meraklılarının dört gözle beklediği filmin konusu ve yayın tarihi de belli oldu.