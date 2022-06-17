Rekorları alt üst etmeye geliyor! Recep İvedik 7'nin setinden ilk kareler yayınlandı gerim sayım başladı
Oyuncu Şahan Gökbakar'ın başrolünde yer aldığı, gişe rekortmeni filmi Recep İvedik serisinin 7.sinden ilk kareler özel yayın platformu Disney Plus'ta yayınlandı. Meraklılarının dört gözle beklediği filmin konusu ve yayın tarihi de belli oldu. Setten kareleri paylaşan Gökbakar "Çekimleri yarıladık. Kısmetse sonbahar aylarında sadece Disney+ ta. Recep İvedik 7 ile buluşacağız" notunu düştü..
Gişeleri alt üst eden, oyuncu Şahan Gökbakar'ın başrolünde yer aldığı Recep İvedik 7'den ilk kareler özel yayın platformu olan Disney Plus'ta yayınlandı. Çekimleri Ayvalık'ta devam ederken, Gökbakar filmin setinden ilk kareleri paylaştı. Meraklılarının dört gözle beklediği filmin konusu ve yayın tarihi de belli oldu.
Çekimleri Ayvalık'ta devam ediyor
Recep İvedik serisinin yeni filminin çekimleri Ayvalık'ta sürüyor. Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, Recep İvedik 7’nin setinden ilk kareleri paylaştı. Merakla beklenen serinin konusu da belli oldu.
İlk kareler yayınlandı
Şahan Gökbakar’ın başrolünde yer aldığı ve çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan ‘Recep İvedik 7’nin setinden ilk kareler yayınlandı.
Sonbahar aylarında buluşacağız
Setten kareleri paylaşan Şahan Gökbakar, "Setten sizin için seçtik. Çekimleri yarıladık. Kısmetse sonbahar aylarında sadece Disney+ ta. Recep İvedik 7 ile buluşacağız" notunu düştü