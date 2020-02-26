Regaib Kandili mesajları resimli 2020 kısa kandil tebrik sözleri

REGAİP KANDİLİ PEYGAMBERİMİZİN OKUDUĞU DUA Regaip Kandili gecesinde Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in okuduğu özel bir dua vardı. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in verdiği bilgiye göre Peygamberimizin Regaip kandili duası şöyle; -"Allah'ım, recep ve şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi ramazan ayına kavuştur".