Regaib Kandili mesajları resimli 2020 kısa kandil tebrik sözleri
Müslüman aleminin özlemle beklediği 3 aylar başladı. Bu gece ise 2020 yılının ilk kandili olan Regaib Kandili idrak edilecek. Bu fazileti bol Regaib kandili gecesi için resimli kandil mesajları hazırladık. Eşinize dostunuza yollayacağınız regaib kandili mesajları resimli kısa kandil sözleri sayfamızda.
Bu gece Regaib Kandili gecesi. Mübarek 3 aylar fazileti ve rahmeti ile başladı. Perşembeyi cumaya bağlayan gece 2020 yılının ilk kandili Regaib Kandili olarak kutlanıyor. İhsan gecesi olan Regaib kandiline özel resimli mesajları ve kısa kandil kutlama sözlerini sizin için hazırladık.
REGAİP KANDİLİ MESAJLARI Recep ayının ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesi Regaip kandilidir. Regaib, "pek çok ihsan" manasına gelen "Ragibe" kelimesinin çoğuludur. Bu gecede Cenab-ı Hakk engin rahmetiyle tecelli edip sonsuz mağfiretiyle muamelede bulunduğu için geceye bu isim verilmiştir.
REGAİP KANDİLİ PEYGAMBERİMİZİN OKUDUĞU DUA Regaip Kandili gecesinde Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in okuduğu özel bir dua vardı. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in verdiği bilgiye göre Peygamberimizin Regaip kandili duası şöyle; -"Allah'ım, recep ve şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi ramazan ayına kavuştur".
İHSANI EN BOL GECE İslam alimlerinin açıklamalarına göre Regaip Kandili gecesinde yapılan dua red olmaz ve namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir.