Red Bull Uçuş Günü'nde görsel şölen nefesleri kesti

Kahve ölçeği figürlü uçuş aracı ile en uzak mesafeye kanatlanarak şampiyon olan Coffee Lovers takımının pilotu Çetin Gürer ''Pilotluk eğitimi' ödülünün sahibi oldu. 4. Red Bull Uçuş Günü'nde ikinciliği elde eden Mother Force takımı, Red Bull Air Race'i yerinde izleme ve Red Bull Air Race uçağı ile deneyim yaşama ödülünü, üçüncü olan Vecihi Team takımı ise Avusturya'daki Salzburg Hangar-7'de Flying Bulls ile uçma ödülünü kazandı. 14 metreye giderek en uzun mesafeye uçan Uçan Efeler takımı Dünya Turu özel ödülünün sahibi oldu.

Caddebostan'ta nefesler kesti

Festival tadında geçen hafta sonunda Red Bull Air Race pilotu Dario Costa da özel akrobasi uçağı ile uçuş tutkunlarına unutulmaz bir şov sergiledi. Costa'nın bu performansını alandan bir kişi de birebir deneyimleme şansı buldu.