Recep İvedik 7 geliyor! O platformda yayınlanacak: Şahan Gökbakar'ın kazancını duyan şaştı kaldı
Ünlü komedi serisinin yeni filmi Recep İvedik 7'nin yayınlanacağı platform belli oldu.
Şahan Gökbakar'ın yazdığı popüler komedi filmi serisi Recep İvedik, son olarak 2019'da yayınlanan 6. filmiyle izleyici karşısına çıktı.
Gökbakar geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabında yayınladığı bir videoyla Recep İvedik 7 için ilk çalışmalara başladığını duyurdu.
Recep İvedik 6 bir süredir yayında olduğu Netflix'ten 10 Nisan'da lisans süresinin dolması nedeniyle kaldırılırken, ilk üç film hala platformda izlenebiliyor.
Şahan Gökbakar konuyla alakalı açıklamasında farklı bir platformla anlaştığını söyledi ancak detay vermedi.