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Recep İvedik 7 geliyor! O platformda yayınlanacak: Şahan Gökbakar'ın kazancını duyan şaştı kaldı

Recep İvedik 7 geliyor! O platformda yayınlanacak: Şahan Gökbakar'ın kazancını duyan şaştı kaldı

Ünlü komedi serisinin yeni filmi Recep İvedik 7'nin yayınlanacağı platform belli oldu.

Recep İvedik 7 geliyor! O platformda yayınlanacak: Şahan Gökbakar'ın kazancını duyan şaştı kaldı

Şahan Gökbakar'ın yazdığı popüler komedi filmi serisi Recep İvedik, son olarak 2019'da yayınlanan 6. filmiyle izleyici karşısına çıktı.

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Recep İvedik 7 geliyor! O platformda yayınlanacak: Şahan Gökbakar'ın kazancını duyan şaştı kaldı

 Gökbakar geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabında yayınladığı bir videoyla Recep İvedik 7 için ilk çalışmalara başladığını duyurdu.

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Recep İvedik 7 geliyor! O platformda yayınlanacak: Şahan Gökbakar'ın kazancını duyan şaştı kaldı

Recep İvedik 6 bir süredir yayında olduğu Netflix'ten 10 Nisan'da lisans süresinin dolması nedeniyle kaldırılırken, ilk üç film hala platformda izlenebiliyor.

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Recep İvedik 7 geliyor! O platformda yayınlanacak: Şahan Gökbakar'ın kazancını duyan şaştı kaldı

Şahan Gökbakar konuyla alakalı açıklamasında farklı bir platformla anlaştığını söyledi ancak detay vermedi. 

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