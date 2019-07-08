Real Madrid'in yıldızı Gareth Bale çocukluk aşkıyla evlendi! Koruma olarak SAS Komandoları
Real Madrid’de oynayan Gallerli yıldız Gareth Bale ile çocukluk aşkı Emma Rhys-Jones, İspanya’da evlendi. Düğününde ise bakın neden SAS Komandoları korumalık yaptı.
Geçtiğimiz yıl Tuscany'deki Vincigliata Kalesi'nde evlenmeyi planlayan Gareth Bale ve Emma Rhys-Jones ikilisi, Emma'nın babasından kaynaklanan bazı problemlerden ötürü düğünü ertelemek zorunda kaldı.
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Eski mahkum Martin Rhys-Jones'un hapiste geçen günlerinden kalma bir davası sebebiyle, kimliği belirsiz kişilerin Gareth Bale ve ailesine şantaj yaptığı söyleniyordu.
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İşlerin boyutu ilerledi, hatta Emma'nın akrabalarının arabalarının yakılmasına varacak kadar ciddiye bindi.
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Bu nedenle de geçtiğimiz yaz yapılması planlanan düğün, güvenlik zaafiyeti olabileceği şüphesiyle ertelendi.
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