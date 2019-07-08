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Real Madrid'in yıldızı Gareth Bale çocukluk aşkıyla evlendi! Koruma olarak SAS Komandoları

Real Madrid'in yıldızı Gareth Bale çocukluk aşkıyla evlendi! Koruma olarak SAS Komandoları

Real Madrid’de oynayan Gallerli yıldız Gareth Bale ile çocukluk aşkı Emma Rhys-Jones, İspanya’da evlendi. Düğününde ise bakın neden SAS Komandoları korumalık yaptı.

Real Madrid'in yıldızı Gareth Bale çocukluk aşkıyla evlendi! Koruma olarak SAS Komandoları - Sayfa 1

Geçtiğimiz yıl Tuscany'deki Vincigliata Kalesi'nde evlenmeyi planlayan Gareth Bale ve Emma Rhys-Jones ikilisi, Emma'nın babasından kaynaklanan bazı problemlerden ötürü düğünü ertelemek zorunda kaldı. 

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Real Madrid'in yıldızı Gareth Bale çocukluk aşkıyla evlendi! Koruma olarak SAS Komandoları - Sayfa 2

Eski mahkum Martin Rhys-Jones'un hapiste geçen günlerinden kalma bir davası sebebiyle, kimliği belirsiz kişilerin Gareth Bale ve ailesine şantaj yaptığı söyleniyordu.

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Real Madrid'in yıldızı Gareth Bale çocukluk aşkıyla evlendi! Koruma olarak SAS Komandoları - Sayfa 3

İşlerin boyutu ilerledi, hatta Emma'nın akrabalarının arabalarının yakılmasına varacak kadar ciddiye bindi. 

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Real Madrid'in yıldızı Gareth Bale çocukluk aşkıyla evlendi! Koruma olarak SAS Komandoları - Sayfa 4

Bu nedenle de geçtiğimiz yaz yapılması planlanan düğün, güvenlik zaafiyeti olabileceği şüphesiyle ertelendi.

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