Raynaud fenomeni nedir meslek hastalığı mı damarları etkiliyor!

Raynaud fenomeni nedir?

Raynaud hastalığı genellikle el ve ayak parmaklarındaki kan damarlarını etkileyen nadir görülen bir hastalıktır. Soğuk veya yoğun stres kan damarlarının daralmasına neden olur. Bu olduğunda, kan derinin yüzeyine ulaşamaz ve etkilenen alanlar beyaz ve mavi olur. Kan akışı döndüğünde cilt kırmızıya döner veya karıncalanır. Ciddi durumlarda kan akışı kaybı yaralara veya doku ölümüne neden olabilir. Sigara, stres ve soğuk havanın tetiklediği bu hastalık kimi zaman romatizmanın da habercisi olabilmektedir.