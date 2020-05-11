Raynaud fenomeni nedir meslek hastalığı mı damarları etkiliyor!
Raynaud fenomeni, el-ayak parmaklarınızını beyaz veya maviye dönüştürebilir. Damarları etkileyen, parmaklara ve ayak parmaklarına kan akışını azaltarak üşümeye yol açan nadir bir hastalıktır. Peki raynaud fenomeni neden olur? Belirtileri nelerdir?
Raynaud hastalığı, (fenomeni) yada diğer adıyla reyno hastalığı, genellikle soğuk havaya maruz kalındığında, el ve ayak parmaklarında oluşan soluk maviden, kırmızıya doğru renk değişimleri ile kendini gösteren bir tür damar hastalığıdır. Damarlarının soğuk sebebiyle daralması ve kan akışını engellemesi nedeniyle oluşan Raynaud hastalığı, belirtileri hastalığın şiddetine ve süresine bağlıdır. Kadınlarda daha sık rastlanır. Tedavisinde parmakların korunması, ilaçlar, stresten, sigaradan, soğuktan kaçınmak gibi önlemler faydalı olur. Bütün bu önlemlere rağmen şikayetleriniz devam ediyorsa en kısa zamanda bir Kalp Damar Cerrahisi uzmanı tarafından muayene edilmenizde fayda vardır.
Raynaud fenomeni nedir?
Raynaud hastalığı genellikle el ve ayak parmaklarındaki kan damarlarını etkileyen nadir görülen bir hastalıktır. Soğuk veya yoğun stres kan damarlarının daralmasına neden olur. Bu olduğunda, kan derinin yüzeyine ulaşamaz ve etkilenen alanlar beyaz ve mavi olur. Kan akışı döndüğünde cilt kırmızıya döner veya karıncalanır. Ciddi durumlarda kan akışı kaybı yaralara veya doku ölümüne neden olabilir. Sigara, stres ve soğuk havanın tetiklediği bu hastalık kimi zaman romatizmanın da habercisi olabilmektedir.
Raynaud fenomeni neden olur?
Sigara, ağır duygusal stres ve soğuk hastalığı tetikleyen en bilinen sebeplerdir. Bunun yanı sıra uzun süre kullanılan çeşitli ilaçların yan etkileri de Raynaud hastalığına neden olabilir. Özellikle eskiden daha çok kullanılan bazı migren – baş ağrısı ilaçları ve eski jenerasyon bazı kalp ilaçları bu hastalığı tetikleyebilir. Genellikle bu şikayetleri olan hastalar, damar tıkanıklığı yaşayan hastaların aksine daha genç yaştadır.
Ağır sınav ve iş stresi yaşayan genç yetişkinlerde hatta bazen çocuklarda da görülebilir. Soğuk bölgelerde yaşayan, soğuk ortamlarda çalışan insanlarda şikayetler artar.
Reyno hastalığının belirtileri
-El ve ayaklarda üşüme, ağrı, morarma, karıncalanma,
-Soğuk ve stres durumunda belirtilerin artması
-Önce parmaklar, kulaklar, burun beyazlaşır ve sonra maviye dönüşür
-Kan akışı yeniden başladığında alan kırmızılaşır
-Her periyot bazen birkaç dakika sürebilir
-Her iki taraftaki aynı parmaklarda sorunlar yaşanabilir.
-Ağrı nadiren ciddidir ama ataklar kötüyse, etkilenen parmaklarda ağrılı ülser oluşabilir.