Rasim Öztekin'in son ses kaydı gözyaşlarına boğdu ailesinden açıklama geldi

Yapımcı Birol Güven'in sosyal medya hesabı Instagram üzerinden, "Ancak Ölünce Usta Olunur. Rasim Öztekin'in Seksenler grubuna attığı son mesaj" notuyla paylaştığı gönderide, Rasim Öztekin'in son sözleri şöyle:

"24 Ocak 2012'de başlamışız. Çok acayip bir iş yapıyoruz. 61 yaşımın dokuz yılını burada geçirmişim. İşin başından beri bir aile olduk. Aile vasfımızı hiç kaybetmedik. Gidenleriyle kalanlarıyla ailemiz devam ediyor.''