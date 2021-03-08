Rasim Öztekin hayatını kaybetti! Usta oyuncunun acı haberi Türkiye'yi yasa boğdu
TÜRKİYE, Rasim Öztekin gibi bir değerini kaybetti. Usta oyuncunun ölüm haberi kısa sürede yayıldı. Çok sayıda isim yakınlarına başsağlığı mesajı yayımlarken Öztekin'e rahmet diledi.
Usta oyuncu Rasim Öztekin, sevenlerini yasa boğdu. Kalp krizi geçirip hastanede durumunun ağırlaşmasıyla yoğun bakıma kaldırılan Öztekin, hayatını kaybetti. Öztekin'in yakınlarına, çok sayıda siyasi ismin yanı sıra Yılmaz Erdoğan gibi meslektaşlarından başsağlığı mesajları geldi.
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