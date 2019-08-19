Rasim Ozan Kütahyalı ekranlara geri döndü

Rasim Ozan Kütahyalı ekranlara geri döndü

Boşnak toplumu hakkındaki sözleri nedeniyle davalık olan ve televizyon kariyerini bitirmek zorunda kalan Rasim Ozan Kütahyalı, yeniden Beyaz TV'ye döndü.

Rasim Ozan Kütahyalı ekranlara geri döndü - Sayfa 1

Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programına katılan Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayında biz özür konuşması da yaptı.

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Rasim Ozan Kütahyalı ekranlara geri döndü - Sayfa 2

Kütahyalı, programda şu açıklamalarda bulundu:

''Ben, Aliya İzzetbegoviç hayranı bir insanım.

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Rasim Ozan Kütahyalı ekranlara geri döndü - Sayfa 3

Ben Boşnak kardeşlerimden tekrar, tekrar özür diliyorum.

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Rasim Ozan Kütahyalı ekranlara geri döndü - Sayfa 4

Bana düşman olanlar bu sözleri kullanarak bana saldırdılar. 

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