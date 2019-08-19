Rasim Ozan Kütahyalı ekranlara geri döndü
Boşnak toplumu hakkındaki sözleri nedeniyle davalık olan ve televizyon kariyerini bitirmek zorunda kalan Rasim Ozan Kütahyalı, yeniden Beyaz TV'ye döndü.
Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programına katılan Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayında biz özür konuşması da yaptı.
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Kütahyalı, programda şu açıklamalarda bulundu:
''Ben, Aliya İzzetbegoviç hayranı bir insanım.
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Ben Boşnak kardeşlerimden tekrar, tekrar özür diliyorum.
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Bana düşman olanlar bu sözleri kullanarak bana saldırdılar.
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