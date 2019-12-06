Rapçi Slowthai'den kadın hayranına mide bulandıran hareket! Ağzına tükürdü
Rapçi Slowthai, Milwaukee'deki gösterisinde kadın hayranına yaptığıyla mide bulandırdı, kadın pankart açınca ağzına tükürdü.
Dünyaca tanınan ünlü rapçi Slowthai, Milwaukee'de sahne aldığı sırada mide bulandıran bir olaya imza attı. Slowthai, sahnede şarkılarını seslendirirken bir kadın hayranı ilginç bir pankart açtı.
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Kadın hayranın açtığı pankartta "Ağzıma tükürmene ihtiyacım var!" yazılı olduğunu gören 24 yaşındaki rapçi, sahneden indi ve mide bulandıran hareketi yaptı.
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Sahneden inen Slowthai, kadının çenesi tutarak ağzının içine tükürdü.
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Kadın hayranın rapçinin hareketiyle oldukça mutlu olması ise herkesi şaşkına çevirdi.
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