Rapçi Ezhel Almanya'da taharet musluğu ve kokoreçe hasret kalmış Sercan İpekçioğlu kimdir kaç yaşında
Ezhel takma adıyla rap dünyasının en bilinen şarkıcılarından biri olan Sercan İpekçioğlu, Almanya'da yaşadığı için Türkiye'deki taharet musluklu tuvaletlere ve kokoreçe hasret kaldığına ilişkin paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu. Kimi 'haklısın' dedi kimi de 'Midemiz bulandı' yorumları yaptı.
Son yılların en favori müzik türlerinden Rap'in en popüler ve başarılı temsilcilerinden nam-ı diğer Ezhel bir süredir yaşadığı Almanya'da yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Ezhel lakabıyla tanınan Sercan İpekçioğlu, Almanya'da Türkiye'ye dair en çok özlediği iki şeyi açıkladığı paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.
'AYA' adlı şarkısı Spotify'da 100 milyon dinlenmeyi geçerek bir ilke imza atan Ezhel, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyanın en konuşulan gündemlerinden biri haline geldi.
Spotify’ın 2021 yılında açıklanan dinlenme rakamlarına göre de, üst üste 4. kez Türkiye’de en çok dinlenen sanatçı ünvanını elde eden Ezhel, Türkiye'de en çok özlediği 2 şeyi paylaştı.
İronik paylaşımında 'taharet musluklu tuvalet' özlemi çektiğini ve kokoreçe hasret kaldığını söyleyen Ezhel'in paylaşımı sosyal medyada esprili paylaşımlar yapan sayfalarda caps oldu!