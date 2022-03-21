Rapçi Ezhel Almanya'da taharet musluğu ve kokoreçe hasret kalmış Sercan İpekçioğlu kimdir kaç yaşında

Son yılların en favori müzik türlerinden Rap'in en popüler ve başarılı temsilcilerinden nam-ı diğer Ezhel bir süredir yaşadığı Almanya'da yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Ezhel lakabıyla tanınan Sercan İpekçioğlu, Almanya'da Türkiye'ye dair en çok özlediği iki şeyi açıkladığı paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.