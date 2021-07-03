Randevu almadan aşı nerelerde yaptırılır?
Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'yerinde aşı uygulaması'yla artık sağlık merkezleri dışıda da aşılama yapılıyor. Randevuya gerek kalmadan nerelerde aşı yaptırılır?
Corona virüsle mücadele kapsamında Türkiye'de toplam yapılan aşı sayısı 51 milyonu geçti. 18 yaş üstü herkesin aşı olmaya başlamasıyla aşılama çalışmaları hız kazandı.
Sağlık Bakanlığı, yerinde aşı uygulaması kapsamında, ülkenin birçok noktasına randevusuz aşı noktası kurdu.
İSTANBUL - MARMARAY İSTASYONU
Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı "İki Tren Arası Aşı" uygulaması, Marmaray Yenikapı ve Söğütlüçeşme istasyonlarında başladı.
Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı doktorlar ve hemşireler görevlendirildi.
Aşı olmak için gelenler tek tek aşılama noktasında bulunan odaya alınarak virüse karşı aşılanıyor.
Uygulama kapsamında o anda orada bulunan yolcu, TCDD çalışanları veya yolu oradan geçen herkesin aşılanabileceği uygulamada aşılama sayısının arttırılması hedefleniyor. Aşılama noktalarına gelenlerin randevu alması gerekmiyor.
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda da aşı merkezi hizmete girdi. Sağlık Bakanlığı personelinin hizmet verdiği aşı merkezinde aşı hakkı bulunan tüm havalimanı personeli ve yolcular, Covid-19 aşılarını olabilecek.