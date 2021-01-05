Ramo'nun yıldızı Rüzgar Aksoy'un eli parçalanmıştı! Savcılık harekete geçti
Show TV'de ekrana gelen Ramo dizisinin sevilen oyuncusu Rüzgar Aksoy'un yaşadığı talihsiz olayla ilgili savcılık harekete geçti.
Oyunculuk dünyasına Adanalı dizisinde Ferruh ile başlayan son olarak Ramo'da Halef karakteriyle ekrana gelen Rüzgar Aksoy geçtiğimiz aylarda İstanbul Beşiktaş'ta evine yakın bir parkta 'Bucky' adlı köpeğini gezdiriyordu.
Evine dönerken sokağın girişinde komşusunun beslediği 'Dogo Argantino' cins köpeğini gördü.
Aksoy komşusuna seslenerek köpeğini bağlamasını aksi takdirde kendisine ve köpeğine saldırabileceği uyarısında bulunmuştu.
Komşusu Adil Kemal S., Rüzgar Atasoy'u dikkate almayarak köpeğini bağlamadı. Bu sırada 'Dogo Argantino' cinsi köpek Rüzgâr Atasoy'un köpeğine saldırmaya başlayınca ünlü oyuncu köpeğini korumak için saldıran köpeği engellemeye çalışmıştı.