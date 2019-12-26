Ramo'nun başrolü Murat Yıldırım'dan eşi Iman Elbani'ye romantik kutlama

Ramo'nun başrolü Murat Yıldırım'dan eşi Iman Elbani'ye romantik kutlama
Kim Milyoner Olmak İster'in eski sunucusu Murat Yıldırım, yeni dizisi Ramo'nun hazırlığında eşi Iman Elbaniyi'de ihmal etmedi.
2016 yılında görkemli bir düğünle hayatını Faslı güzel Iman Elbani ile birleştiren oyuncu Murat Yıldırım, ATV ekranlarında yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki koltuğunu Kenan İmirzalıoğlu'na devretmenin ardından yeni dizisi Ramo için hazırlıklar yapıyor.
Yoğun iş temposunda eşi Elbaniyi de ihmal etmeyen Murat Yıldırım, eşiyle 3. evlilik yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Yıldırım, eşi ile düğün fotoğrafını sosyal medya hesabından, "Ben dünyanın en şanslı insanıyım, çünkü tam 3 yıl önce bugün seninle evlendim..." notuyla yayınladı.
Elbani ise eşiyle fotoğrafını, "Mutlu evlilik yıldönümü" notuyla takipçileriyle paylaştı. İkilinin Instagram paylaşımları hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutulurken birçok tebrik mesajları da yağdı.