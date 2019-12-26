Ramo'nun başrolü Murat Yıldırım'dan eşi Iman Elbani'ye romantik kutlama

2016 yılında görkemli bir düğünle hayatını Faslı güzel Iman Elbani ile birleştiren oyuncu Murat Yıldırım, ATV ekranlarında yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki koltuğunu Kenan İmirzalıoğlu'na devretmenin ardından yeni dizisi Ramo için hazırlıklar yapıyor.