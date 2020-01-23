Ramo'nun başrol oyuncusu Murat Yıldırım sosyal medya hesabından isyan etti!

Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat gibi oyuncuların yer aldığı dizinin konusu: Adanalı olan Ramo ve ailesi, Çukurova’nın tamamına hâkim olan bir ailenin gayrimeşru işlerini yapmaktadır. Gözükara bir delikanlı olan Ramo, ailesinin hak ettiği insanca muameleyi görmesi için, ne pahasına olursa olsun bu adaletsizliğe son vermeye karar verir.