Ramo'nun başrol oyuncusu Murat Yıldırım sosyal medya hesabından isyan etti!
Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Ramo dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım, dizinin dün akşam engellendiğini açıkladı.
Show TV'nin reytingleri alt üst eden dizisi Ramo, yayımlandığı andan itibaren hem reytinglerde hem de sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla isyan etti.
Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, "Dün gece çok enteresan bir şey oldu! Ramo Twitter'da engellendi! Yurt dışından Türkiye trend listesinde bütün gece yüksek ilgi gördüğü ispatlanırken, Türkiye ortamında görülmesi engellendi! Aşağıda da ispatı. Reytinglerde bizi birinci yapan seyircimize botun borcumdur..." dedi.
Önceki akşam yurt dışında trend listesinde yer alan Ramo dizisi, Türkiye'de görülmesinin engellendiği iddiası herkeste şok etkisi yarattı.
Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat gibi oyuncuların yer aldığı dizinin konusu: Adanalı olan Ramo ve ailesi, Çukurova’nın tamamına hâkim olan bir ailenin gayrimeşru işlerini yapmaktadır. Gözükara bir delikanlı olan Ramo, ailesinin hak ettiği insanca muameleyi görmesi için, ne pahasına olursa olsun bu adaletsizliğe son vermeye karar verir.