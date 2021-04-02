Ramazan'da tok tutan yiyecekler listesi bunları sofranızdan eksik etmeyin!

Canan Karatay'a göre sahurda tok tutan yiyecekler listesinin başında peynir ve köfte geliyor. Mercimek çorbası, ceviz, fındık, fıstık, içli köfte de önerilerinin arasında yer alıyor. Kızartmalardan ise kesinlikle uzak durulmasını istiyor. Ramazanda bol bol ayran, yoğurt ve zeytinyağlı etli yemekler ile kuru fasülye tüketilmesini öneren Canan Karatay, sahurda tatlı, şeker ve ekmekten uzak durun diyor. İşte Canan Karatay'ın önerisi ile tok tutan sahur yiyecekleri: