Ramazan'da tok tutan yiyecekler listesi bunları sofranızdan eksik etmeyin!
Ramazan'a sayılı günler kala tok tutan yiyeceklerin hangileri olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Canan Karatay sizler için sahurda yendiğinde gün boyu tok tutan besinleri sıraladı.
Canan Karatay'a göre sahurda tok tutan yiyecekler listesinin başında peynir ve köfte geliyor. Mercimek çorbası, ceviz, fındık, fıstık, içli köfte de önerilerinin arasında yer alıyor. Kızartmalardan ise kesinlikle uzak durulmasını istiyor. Ramazanda bol bol ayran, yoğurt ve zeytinyağlı etli yemekler ile kuru fasülye tüketilmesini öneren Canan Karatay, sahurda tatlı, şeker ve ekmekten uzak durun diyor. İşte Canan Karatay'ın önerisi ile tok tutan sahur yiyecekleri:
Sahurda tok tutan ve uzun süre acıkmamanızı sağlayacak en önemli yiyecek yumurta. Tereyağında pişirip tam tahıllı ekmekle tüketirseniz gün boyu açlık hissetmezsiniz.
Canan Karatay sahur sofrasının baştacı olarak yumurtayı gösteriyor ve şunları söylüyor; -'Sahurda 3-4 yumurtayı bol tereyağına kırıp yiyebilirsiniz. Sarısıyla birlikte yenilmelidir. Sahurda yumurta çok önemli. Yağlı çok önemli. Yumurta ve tereyağından aldığınız enerji sizi 24 saat tok tutabilir.'
İftarda içilebilecek en iyi çorba kelle paça!
Canan Karatay diyor ki... İftar ve sahur sofrasında içilebilecek en iyi çorba kelle paça... Bu çorba besleyici ve sağlıklı olduğu için Ramazan yemeklerinin baş sırasında bulunmalı.