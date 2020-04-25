Ramazan'da sofradan eksik olmaması gereken 5 besin!

Hurma

Tatlı krizlerinizi bastıracağınız harika bir yiyecek olması yanı sıra hem yüksek lif içermesiyle kabızlık ve hazımsızlığa iyi gelirken hem de oruç tutarken uzun süreli açlık sebebiyle bozulan bağırsak faaliyetlerinin düzenlenmesinde etkilidir.