Ramazan'da sofradan eksik olmaması gereken 5 besin!
Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, Ramazan'da tüketilmesi gereken 5 "mucize besin"e dikkat çekti.
Zerdeçal
Zerdeçal mide ekşimesi ve mide ağrısı şikayetlerine iyi gelerek yemek sonrası hazımsızlık şikayetlerini engellemeye yardımcı olur.
Hurma
Tatlı krizlerinizi bastıracağınız harika bir yiyecek olması yanı sıra hem yüksek lif içermesiyle kabızlık ve hazımsızlığa iyi gelirken hem de oruç tutarken uzun süreli açlık sebebiyle bozulan bağırsak faaliyetlerinin düzenlenmesinde etkilidir.
Çorba
Yüksek sıvı kayıpları sebebiyle hem sıvı dengenizi düzenleyecek hem de düşük kalorisi sebebiyle kilo kontrolünüz açısından en önemli besin olacaktır.
Zeytin
İftarda ve sahurda uzun süre tok kalmanızı sağlayacak zeytini sofranızın vazgeçilmezi yapmalısınız.Zeytin kan basıncını kontrol eder. Zeytinin yapısında yer alan lifler, yediğiniz yemeklerin kolayca sindirilmesini gerçekleştirir. Böylece bağırsak sorunlarından epey uzak kalmış olursunuz.