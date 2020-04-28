Ramazan’da kuruyemiş ve kuru meyve tüketin
Kuruyemiş ve kuru meyve ürünleri, Ramazan ayında vitamin ve mineral ihtiyacını karşılayarak enerji depolamanızı sağlayacak. Sağlığınızı destekleyecek ve sindirim sisteminizi rahatlatacak ideal seçenekler sunuyor. Gün kurusu, kuru incir, kuru erik, iç yer fıstığı, fındık, ceviz ve badem gibi ürünleri tüketerek bir yandan vitamin ve mineral ihtiyacınızı karşılayabilir, diğer yandan enerji depolayabilirsiniz.
Ramazan ayında doğru beslenmenin her zamankinden daha çok önemli; Yaz olması nedeniyle uzun süren oruç saatleri dengeli beslenme gerekliliğini de beraberinde getiriyor. Kuruyemiş ve kuru meyveler bu dönemde vücuda ihtiyacı olan enerjiyi sağlıyor. Ayrıca uygun zamanda ve miktarda alınan kuruyemiş ve kuru meyve, tokluk hissini güçlendiriyor, iftar sonrası oluşabilecek hazımsızlık sorunlarını ortadan kaldırıyor. Sağlıklı bir Ramazan ayı geçirmek için kuruyemiş ve kuru meyve tüketilmesi gerekiyor.
Sağlıklı atıştırmalıklar
Badem, günlük magnezyum ihtiyacınızı karşılayan, tok tutmaya yardımcı olur. Gün kurusu, lifli bir meyve olduğu için bağırsakların çalışmasını sağlayan, vitamin ve minareli boldur. Kuru erik, sindirim sistemi düzensizliğine yardımcı olur. Kuru incir A, B, C grubu vitaminler, potasyum, magnezyum, fosfor ve demir yönünden değerlidir. Ceviz, kolesterol seviyesinin düşmesini ve bağışıklık sistemini destekleyen, enerji deposu, hem stres önleyici hem de bağışıklık sistemini koruyan Omega-3 kaynağıdır.
Çiğ kuruyemiş ve kuru meyve ürünlerinin yer aldığı özel karışım ürünleri de Ramazan ayında tüketmek için çok uygun. Doğal C ve E vitaminiyle hücrelerin korunmasına destek olan, vücudun kas yapısını koruyan ve uzun süre tokluk sağlayan atıştırmalıklar tercih edebilirsiniz.
Sağlıklı atıştırmalıklar
Badem, günlük magnezyum ihtiyacınızı karşılayan, tok tutmaya yardımcı olur. Gün kurusu, lifli bir meyve olduğu için bağırsakların çalışmasını sağlayan, vitamin ve minareli boldur.