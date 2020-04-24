Ramazan'a özel şekerpare tarifi!
Ramazan'ın beğenilen tatlılarından biri olan şekerparenin tarifi merak ediliyor. Türk mutfağının sevilen tatlıları arasında yer alan şerbetli tatlı şekerpareyi evde yaparak iftarınızı lezzetli hale getirebilirsiniz. İşte iftar yemeğinizin yanına yakışan kolay şekerpare tarifi...
Şekerpare tarifi Ramazan'da en çok tercih edilen tatlılar arasında yer alıyor. Neredeyse her yemeğin yanına giden şerbetli tatlı şekerparenin tarifi oldukça basit. Hindistan cevizi veya fıstıkla süsleyebileceğiniz şekerpare, iftar yemeğinize lezzet katacak. Şekerparenin tarifini ve şekerparenin yanına giden yemekleri sizler için hazırladık. İşte iftar yemeğinizin yanına yakışan Ramazan'a özel şekerpare tarifi...
Şekerpare yapımı için malzemeler
1 su bardağı yoğurt
2 adet yumurta
1 su bardağı zeytinyağı(Margarin kullananlar için 1 paket yeterli)
1 paket kabartma tozu
1 çay kaşığı tuz
3 su bardağı un
Şekerpare şerbeti için malzemeler
2 su bardağı su
2 su bardağı şeker
1 tatlı kaşığı limon suyu
Şekerpare tarifi yapılışı
Şerbetli tatlılarda hamur veya şerbetin aynı ısıda olmaması çok önemli. Bu yüzden şerbetin soğuk tatlının sıcak olması gerekiyor. Bu nedenle öncelikle şerbeti hazırlayarak kenarda soğumaya bırakın.
Ardından şekerparenin hamurunu hazırlayın. Yumurtalardan birinin sarısını üzerine sürmek için ayırın ve un haricindeki malzemeleri karıştırın. Unu yavaş yavaş ilave edip yoğurun. Buzdolabında hamuru yarım saat dinlendirin. Sonrasında hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine dizin, şekerparelerin üzerlerine ayırdığınız yumurta sarısını sürün.