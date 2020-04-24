Şekerpare tarifi Ramazan'da en çok tercih edilen tatlılar arasında yer alıyor. Neredeyse her yemeğin yanına giden şerbetli tatlı şekerparenin tarifi oldukça basit. Hindistan cevizi veya fıstıkla süsleyebileceğiniz şekerpare, iftar yemeğinize lezzet katacak. Şekerparenin tarifini ve şekerparenin yanına giden yemekleri sizler için hazırladık. İşte iftar yemeğinizin yanına yakışan Ramazan'a özel şekerpare tarifi...