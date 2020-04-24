Ramazan sofralarında enfes bir lezzet: "Hünkar beğendi"
Pratik bir yemek tarifi sayılan, aşamaları biraz fazla olsa da lezzetli ana yemeklerden biri olan bu tarife bayılacaksınız. Sadece tek başına bile yeterli olacak bu enfes yemeğin yanına pilav da çok yakışıyor.Peki hünkar beğendi nasıl yapılır? Püf noktaları neler? İşte gerekli malzemeler ve hazırlanışı ile karşınızda hünkar beğendi tarifi!
Malzemeler
600 gram kuzu but (arzuya göre dana eti),
2 adet orta boy kuru soğan,
4 diş sarımsak 3 yemek kaşığı zeytinyağı,
3 adet orta boy domates,
1 yemek kaşığı domates salçası,
2 su bardağı sıcak su,
1 çay kaşığı tuz
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Beğendi için:
4 adet orta boy patlıcan,
1,5 su bardağı süt,
1,5 yemek kaşığı un,
1 yemek kaşığı tereyağı,
1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri,
1 çay kaşığı tuz,
1 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
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4 adet orta boy patlıcana bıçakla delikler açın ve fırın tepsisine alın. 200 derecede yaklaşık 20 dakika fırınlayın.
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Fırınlanmış patlıcanları bir kaba alın ve kabuklarının kolay soyulması için üzerini streçleyip, 15 dakika kadar bekledikten sonra kabukları soyun.Bir tavada 3 yemek kaşığı zeytinyağını kızdırın.
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