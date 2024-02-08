Ramazan Hoca'yı hedef mi gösterdi? Hüseyin Çevik'ten günler sonra açıklama
İstanbul Fatih'te 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin bıçaklanarak öldürülmüştü. Türkiye'nin konuştuğu olayda sosyal medyada paylaştığı videolarla tanınan Hüseyin Çevik'in Pişkin'i hedef gösterdiği iddia edilmişti. Olay sonrası Çevik'ten ilk açıklama geldi.
Fatih'te 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin, işlettiği çay ocağında bıçaklamıştı. Hastaneye kaldırılan Pişkin hayatını kaybetmişti.
Olay Türkiye'de gündem olurken Pişkin'i bıçaklayarak öldüren Erkan B. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından saldırgan tutuklandı.
Herhangi bir dini grupla, cemaatle bağlantısı olmadığını ifade eden saldırgan, "Ramazan Pişkin’i tanımıyorum, ben kendisini ‘Saboor Muradı’ isimli Afgan uyruklu kişi zannettim.
2017- 2021 yılları arasında cinsel istismara da uğradım. Sadece aileme anlattım. Vefat eden Pişkin’i Saboor Muradı olduğunu bilerek yaralamak amacıyla yanına gittim.