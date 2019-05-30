Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika haberi
Bayrama günler kala herkes 'Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?' sorusuna yanıt ararken, Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde bayram boyunca sıcak havanın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 31 Mayıs - 6 Haziran tarihleri arasında hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, bazı bölgelerde yer yer yağışlı havanın etkili olacağı belirtildi.
3 Haziran arife günü ile 4 Haziran bayramın ilk gününde İstanbul'da sıcak ve açık bir hava etkili olacak. 5 Haziran çarşamba günü havanın az da olsa serinlemesi beklenirken, 6 Haziran bayramın son gününde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.
Günlerdir sıcak havanın etkisinde olan Ankara'da ise bayramla birlikte havaların biraz serinlemesi bekleniyor. Bayram boyunca Başkent'te yağışlı bir hava etkili olacak.
İzmir'de ise bayram boyunca herhangi bir yapış beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı belirtildi.