Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika haberi

3 Haziran arife günü ile 4 Haziran bayramın ilk gününde İstanbul'da sıcak ve açık bir hava etkili olacak. 5 Haziran çarşamba günü havanın az da olsa serinlemesi beklenirken, 6 Haziran bayramın son gününde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.