Rakım 1740 ölüm vadisi

Pençe Kilit operasyon bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişiminde, 9 askerimiz şehit oldu.

9 ŞEHİDİN İSİMLERİ VE MEMLEKETLERİ

Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur (NİĞDE)

Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın(ADIYAMAN)

Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir (KAHRAMANMARAŞ)

Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez (KAHRAMANMARAŞ)

Piyade Üsteğmen Gökhan Delen (AKSARAY)

Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün (GAZİANTEP)

Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu (GİRESUN)

İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar (ORDU)

İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin (ESKİŞEHİR)

Kahramanmaraş’ta sözleşmeli er Müslüm Özdemir’in şehadet haberini ailesine bildirmek üzere yola çıkan kaymakamlık görevlileri kapısını çalmaya hazırlandıkları evi bulamadı.

Şehidin ailesinin evi 6 Şubat’ta 11 ilde yaşanan asrı felaketinde yıkılmıştı.

Aile çadırda kalıyordu.

Komşularının ifadesi; Müslüm, çok saygılı ve efendi biriydi. Yazın annesine “Azda olsa para biriktirip evimizi yeniden yaptıracağım” demiş.

Niyetini etti lakin nasip olmadı.

Şehadet haberini getirenler ailenin yaşadığı çadıra ısıtıcı bırakıp gittiler.

Vatanı kanları, canları pahasına koruyan bu gariban, fukara askerlerimizin çadırda ki sobası başında titreyen gün görmemiş masum anneleri, yürekleri acıyla dağlanan masum anneleri…

Bizim şanlı ordumuz son üç ayda 22 şehit verdi?

Dört saldırıdan üçü 1740/1754 rakımında meydana gelmesi düşündürücü ve dikkat çekici.

İlk kalleş saldırı 20 Kasım’da, 41. Komando Tugay Komutanlığı ve 11. Özel Kuvvetler Tabur Komutanlığının bulunduğu tepelere PKK tarafından iki koldan saldırı gerçekleştirilmesi ve olumsuz hava şartlarından istifade eden PKK eş zamanlı roketatar taciziyle gerçekleşti.

Tabi ki kahraman ordumuz el bombalarıyla karşılık verdi. Katiller öldü. Ama Piyade Üsteğmen Abdullah Köse şehit oldu. 22 askerimiz yaralandı.

Pençe – Kilit operasyonunda, PKK mevsim ve hava şartlarını gözeterek, sızma ve kanlı baskınlar yapmayı planladığını ortaya koyuyor.

22 Aralık’ta ikinci saldırı Hakurk’daki Sur Tepe Mevkisin de gerçekleşti. Burada da altı şehit verdik.

Bir gün sonrasında 23 Aralık’ta, üçüncü saldırı gerçekleştirildi.

1740/1754 rakımlı tepelerdeki üsler hedef alındı.

PKK bölgede yoğun yağış sonrası oluşan sisli ve puslu havayı fırsata dönüştürüp saldırıda bulundu.

Havanın karardığı vakitte olması PKK’lı teröristlerin üsse yaklaşmasını sağlarken, 5-10 metrelik mesafeden çatışma gerçekleşti.

Altı şehit daha verdik.

Dikkatinizi çekmek isterim 1740’a

12 Ocak’ta dördüncü saldırı düzenlendi.

Saat 17.15 sıralarında Irak’ın kuzeyi, Metina bölgesi 23. Tümen Komutanlığı emrindeki 41. Komando Tugay Komutanlığı personelinin bulunduğu 1740 rakımlı tepe üs bölgesine yönelik PKK/KCK örgüt mensupları tarafından sızma/saldırı girişiminde dokuz şehit...

Yansıyan görüntülere bakıldığında o akşam üste yoğun bir kar ve sis var. Tipi var.

Son saldırıdan üçü 1740/1754 rakımlı tepelerde meydana geldi ve fazlaca kayıp verildi.

PKK’nın hava şartlarını çatışmaya dönüştürdüğü ortada. Olası sızma girişiminde bulunacağı aşikar, hazırlık içinde oldukları termal kameralara yansırken, bu geçici üs bölgelerini oluşturmakla Mehmetçik açık hedef haline gelmez mi?

Irak’ta daha da derine inmek gerekir ama taktiksel bir farklılıkla daha etkin mücadele edilmesi İHA ve SHA’lar mümkün hale gelebilir mi?

Gariban Mehmetçikler ölmesin

Anneler evlatsız kalmasın

Şehadet haberi verilmesin diye

Hudut ötesi operasyonlarda riskleri göze alarak üs bölge inşa etmek çeperi daraltmak önemli. Yazın üs bölge inşa edip, kışın çekilmekte çözüm olabilir mi?

Evet fazlaca hareket var, bu ataklar güvenlikli mi? Hava şartları düşünüldüğünde.

Kış şartlarında derinlikte üs bölge işgal edilirse bu üs bölge hazır hale getirilebilir mi? Kar ve tipiden göz gözü görmezken ne kadar elverişli olabilir ki?

O nedenle 1740 rakımına dikkat çekmek istiyorum.