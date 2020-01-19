Rahşan Ecevit'in cenazesi son yolculuğuna uğurlandı
DSP Kurucu Genel Başkanı ve eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı. Devlet Mezarlığı'nda Bülent Ecevit'in yanına defnedildi.
Merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, böbrek ve akciğer yetmezliğinden hayatını kaybetmişti. Ecevit'in cenazesi, bugün Ankara'da bulunan Kocatepe Camisi'ne getirildi.Rahşan Ecevit'in, cenaze namazının kılınmasının ardından vasiyeti üzerine, Devlet Mezarlığı'nda Bülent Ecevit'in yanına defnedildiği öğrenildi.
Törene çok sayıda siyasetçi katıldı
Cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Grup Başkanı Mehmet Naci Bostancı katıldı.Törende bulunan Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise açıklama yaparak, başsağlığı diledi.
Memleketi Giresun'dan toprak gönderildi
Ecevit'in mezarına konulmak üzere, memleketi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinden toprak gönderildi.