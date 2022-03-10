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Rafta yok depoda çok! Baskında ele geçirildi şoke etti

Rafta yok depoda çok! Baskında ele geçirildi şoke etti

DİYARBAKIR'ın Yenişehir Belediyesi zabıta ekipleri, ayçiçek yağı fiyatlarındaki spekülasyonlar üzerine ürünlerini raflardan kaldıran marketlerin depolarına yaptığı baskında stoklanmış yaklaşık 10 ton sıvı yağ ile karşılaştı.

Rafta yok depoda çok! Baskında ele geçirildi şoke etti

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci’nin talimatıyla ilçe genelindeki market ve toptan gıda satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdüren Yenişehir zabıta ekipleri, raflarında yağ bulunmayan bir marketin deposunda 10 ton stoklanmış sıvı yağ buldu. 

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Rafta yok depoda çok! Baskında ele geçirildi şoke etti

10 ton stoklanmış yağ ile ilgili tutanaklar Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, iş yerleri hakkında da yasal işlem başlatıldı.

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Rafta yok depoda çok! Baskında ele geçirildi şoke etti

Yağ fiyatlarına fahiş fiyat uygulayarak stokçuluk yapılmasına asla izin verilmeyeceğini belirten Kaymakam Beşikci, özellikle zincir marketler olmak üzere toptan gıda satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerin artırıldığını söyledi.

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Rafta yok depoda çok! Baskında ele geçirildi şoke etti
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