Rafet El Roman'ın kızlarının tatil pozları olay! İddalı ve cesur paylaşımlar

Özel hayatıyla sıklıkla gündeme gelen Rafet El Roman'ın bu sefer kızları Su ve Şevval, tatil pozlarıyla gündeme geldi. Rafet El Roman'ın olaylı bir şekilde boşandığı Tuğba Altıntop'tan olan kızları Su El Roman ve Şevval El Roman tatillerini Bodrum sahillerini ve sosyal medyayı sallıyor.