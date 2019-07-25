Rafet El Roman'ın kızlarının tatil pozları olay! İddalı ve cesur paylaşımlar
Ünlü şarkıcı Rafet El Roman'ın kızları Su ve Şevval, Bodrum sahillerini yakıyor. Genç kızların tatil pozları sosyal medyayı salladı.
Özel hayatıyla sıklıkla gündeme gelen Rafet El Roman'ın bu sefer kızları Su ve Şevval, tatil pozlarıyla gündeme geldi. Rafet El Roman'ın olaylı bir şekilde boşandığı Tuğba Altıntop'tan olan kızları Su El Roman ve Şevval El Roman tatillerini Bodrum sahillerini ve sosyal medyayı sallıyor.
Yaz sezonunu Bodrum'da geçiren Rafet El Roman'ın genç kızları, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı pozlar olay oldu. Arkadaşlarıyla beraber tatil yapan kızlar, güneşin ve denizin keyfini çıkardıkları anları sosyal medyadan takipçileriyle paylaşıyor.
Haziran'ın başında çıkardığı "I should have known" isimli single ile babasının izinden giden Su El Roman cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.
Sosyal medya hesabından kardeşi Şevval El Roman'la olan bikinili pozlarını paylaşan genç kızlar, takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.