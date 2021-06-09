Putin'in gizemli yatının sırrı çözüldü! Süper yat 'Chayka'yı bir Türk şirketi yaptı
RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin filosunda bulunan gizemli yatının sırrı çözüldü. İşte bir Türk şirketinin yaptığı o yatla ilgili bilgiler.
Rusya lideri Vladimir Putin ile Belarus lideri Alexander Lukashenko, 29 Mayıs'ta görüşmüş daha sonra ikili bir yat gezisine çıkmıştı. Bu geziye Putin, Kremlin filosunda bulunan Chayka adlı teknesiyle ev sahipliği yapmıştı.
Chayka yatının geçmişi araştırıldığında ilginç bilgiler ortaya çıktı. Genelde Rus zenginler büyük yatlarıyla biliniyor. Putin'in yatı ise onlara göre mütevazı kalıyor. 54 metrelik Chayka'nın ilk adı Leo Fun'dı. Gemi Rusya Denizcilik Sicili'ne 2017 yılında kaydettirilmiş. Sahibi Rusya devleti olarak görülüyor.
Chayka'nın yapım yılı ise 2009. O dönem Leo Fun adıyla Türk firması Proteksan Turkuaz (Turquoise Yat Sanayi) tarafından İtalyan bir iş insanı için inşa edilmiş ve denize indirilmiş.
Tekne sahibi olan İtalyan, kullanmadığı zamanlarda yatı kiralamış. Vladimir Putin'in de Leo Fun yatını keşfetmesi bu şekilde olmuş. Putin kiraladığı tekneyi çok beğenmiş ve 2011 yılında yat Rus hükümeti tarafından satın alınmış.