Putin'e bir darbe de Rus model Irına Shayk'tan... Ukrayna'ya yardım topluyor

UKRAYNA'ya savaş açan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e dünya kamuoyundan tepki yağıyor. Gitgide yalnızlaşan Putin'e bir darbe de dünyaca ünlü Rus model Irina Shayk'tan geldi. Irina Shayk, Ukrayna-Rusya savaşına tepki göstererek Ukrayna halkı için yardım kuruluşlarına bağış yaptığını açıkladı.