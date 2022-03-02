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Putin'e bir darbe de Rus model Irına Shayk'tan... Ukrayna'ya yardım topluyor

Putin'e bir darbe de Rus model Irına Shayk'tan... Ukrayna'ya yardım topluyor

UKRAYNA'da savaşa Rus model Irina Shayk da sessiz kalmadı. Putin'e isyan eden Shayk, Ukrayna için bağış toplama çağrısında bulundu.

Putin'e bir darbe de Rus model Irına Shayk'tan... Ukrayna'ya yardım topluyor

UKRAYNA'ya savaş açan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e dünya kamuoyundan tepki yağıyor. Gitgide yalnızlaşan Putin'e bir darbe de dünyaca ünlü Rus model Irina Shayk'tan geldi. Irina Shayk, Ukrayna-Rusya savaşına tepki göstererek Ukrayna halkı için yardım kuruluşlarına bağış yaptığını açıkladı.

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Putin'e bir darbe de Rus model Irına Shayk'tan... Ukrayna'ya yardım topluyor

Ukrayna-Rusya savaşına ünlüler cephesinden sesler yükselmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü Rus model Irina Shayk da “Savaşa hayır” diyenler arasına katıldı.

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Putin'e bir darbe de Rus model Irına Shayk'tan... Ukrayna'ya yardım topluyor

Rusya doğumlu 36 yaşındaki süper model, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Ukrayna’ya destek verdi.

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Putin'e bir darbe de Rus model Irına Shayk'tan... Ukrayna'ya yardım topluyor

Shayk, “Savaşa hayır” sözleriyle başladığı paylaşımında, UNICEF ve Ukrayna Kızılhaç’ına bağışta bulunduğunu belirtti. 

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