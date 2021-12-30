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Putin ve Lukaşenko buz hokeyi oynadı

Putin ve Lukaşenko buz hokeyi oynadı

Rusya lideri Vladimir Putin ile Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko, görüşme sonrasında buz hokeyi dostluk karşılaşmasına katılmak üzere sahaya çıktı.

Putin ve Lukaşenko buz hokeyi oynadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Sti Petersburg’da yaptıkları görüşme sonrasında buz hokeyi dostluk karşılaşmasına katılmak üzere sahaya çıktı.

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Putin ve Lukaşenko buz hokeyi oynadı

Putin, giydiği 11 numaralı formasıyla, Lukaşenko ise 1 numaralı formasıyla sahada boy gösterdi.

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Putin ve Lukaşenko buz hokeyi oynadı

İKİ LİDER DE GOL ATTI
Liderler beyaz forma giyerek, kırmızı formalı rakipleri ile mücadele etti.

Putin, maçın 3. dakikasında ilk golü kaydederken, ardından Lukaşenko da diski rakip kaleye gönderdi.

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Putin ve Lukaşenko buz hokeyi oynadı

AYNI TAKIMDA OYNADILAR
Putin ve Lukaşenko ile aynı takımda Sovyet ve Rus hokeyinin yıldızları Vyaçeslav Fetisov, İlya Kovalçuk ve Aleksey Kasatonov yer aldı.

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