Putin Merkez-2019 tatbikatını izledi! 8 ülkeden 128 bin askerin katılıyor
RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın güneyinde yapılan “Merkez-2019” askeri tatbikatını izledi. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un da izlediği tatbikata 8 ülkeden 128 bin askerin katılıyor.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Orenburg bölgesinde Donguz poligonundaki tatbikatın ana etabını Putin ile birlikte Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov da takip etti.
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Ayrıca Putin ve Ceenbekov, tatbikat bölgesinde incelemelerde bulundu.
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Putin, tatbikatı terörle mücadele dahil öngörülemeyen durumlara karşı ordunun hazırlığı olarak nitelendirdi.
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16 Eylül’de başlayan Merkez-2019 tatbikatı Orenburg, Astrahan, Çelyabinsk, Altay, Kemerovo bölgelerinde yapılıyor.
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