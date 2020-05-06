Pucca'nın paylaşımını ciddiye alan Alişan bakın ne cevap verdi

"Bu kadının başına bir şey gelmişti ve çocuğu var, yazık inşallah bir an önce diner gözyaşları demiştim Allah var yukarıda. Ama görüyorum ki gerçekten zavallı bir kadın. Ve onun için dua etmeye devam edeceğim... 3 günde bir söylemiyorum ama sen yine de bil Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum..."