Pucca'nın paylaşımını ciddiye alan Alişan bakın ne cevap verdi
Pucca lakaplı sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz'ün espirili paylaşımını ciddiye alan Alişan Twitter'dan yaptığı paylaşımla olay oldu.
Twitter'da yaptığı paylaşımları nedeniyle başı belaya giren Pucca lakaplı sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz'ün paylaşımı Alişan'ı çıldırttı. Alişan, Pucca'nın paylaşımlarından birini ciddiye alınca yaptığı paylaşımla cevabını verdi.
Pucca, Twitter'da Alişan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yaptığı paylaşımları tiye alarak "Birkaç haftadır Alişan sormadıkları halde ‘cumhurbaşkanımızı çok seviyorum ölüyorum’ falan türü demeç vermedi. İnşallah kötü bir şey olmadı! 3 günde bir bunu diyordu çünkü'' paylaşımında bulundu.
Pucca'nın bu paylaşımı Alişan'ı çok kızdırdı ve espirili bir dille yaklaşmak yerine Alişan, Twitter'dan Pucca'nın kendisi hakkındaki paylaşımı alıntılayarak şunları yazdı:
"Bu kadının başına bir şey gelmişti ve çocuğu var, yazık inşallah bir an önce diner gözyaşları demiştim Allah var yukarıda. Ama görüyorum ki gerçekten zavallı bir kadın. Ve onun için dua etmeye devam edeceğim... 3 günde bir söylemiyorum ama sen yine de bil Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum..."