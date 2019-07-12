Pucca lakaplı Pınar Karagöz hapse girecek! Escobar tweeti hakkında karar çıktı
Pucca isimli sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz'ün uyuşturucuya özendirme davasında karar çıktı. Ünlü fenomen, 5 yıl 10 ay hapis cezası ve 66 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldığını öğrendiği an isyan etti.
Twitter'da 2 milyon, Instagram hesabında ise 600 bine yakın takipçisi bulunan ünlü sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz (Pucca), Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmadan çıkan sonuçla hayatının şokunu yaşadı. Pablo Escobar ile ilgili attığı bir tweet nedeniyle uyuşturucuya özendirdiği öne sürülen Pucca'ya 5 yıl 10 ay hapis ve para cezası verildi.
Karar verilmeden önce Pınar Karagöz'ün avukatı Ali Furkan Tatlı, “Suçun oluşması için özendirme kastı olması gerekir. Ancak suç işleme kastı yoktur. Hatta müvekkilimin tweetlerinde uyuşturucuya karşı olduğu da görülmektedir. İfade özgürlüğü kapsamında müvekkilimin kişisel hakları zedelenmektedir. Müvekkilimin beraatini isteriz” diye konuştu.
Alenen uyuşturucuya özendirme: Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Pınar Karagöz’ü, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme” suçundan önce 7 yıl hapis ve 4 bin gün adli para cezasına çarptırdı.
Cezada indirim yapıldı: Sanığa verilen cezanın geleceği üzerindeki olumsuz etkilerini göz önünde bulunduran mahkeme, cezada indirim yaparak 5 yıl 10 ay hapis cezasına hükmetti.