PUBG Mobile oyunu Mayıs ayında en çok kazanan oldu rakama bakın

En fazla kazanan oyun geçtiğimiz günlerde açıklandı. Buna göre PUBG Mobile, diğer oyunların arasında en çok kazanan oyun oldu. Honour of Kings’i geride bırakarak, dünyanın en büyük mobil oyunu ünvanının sahibi olan PUBG Mobile, 146 milyon dolar gelir elde etti. Öte yandan Game For Peace geliri de açıklandı.