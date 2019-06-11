PUBG Mobile oyunu Mayıs ayında en çok kazanan oldu rakama bakın
Bazı ülkelerde oynanması bile yasaklanan PUBG Mobile oyunu, Mayıs ayında dünya üzerinde 146 milyon dolar gelir elde etti.
En fazla kazanan oyun geçtiğimiz günlerde açıklandı. Buna göre PUBG Mobile, diğer oyunların arasında en çok kazanan oyun oldu. Honour of Kings’i geride bırakarak, dünyanın en büyük mobil oyunu ünvanının sahibi olan PUBG Mobile, 146 milyon dolar gelir elde etti. Öte yandan Game For Peace geliri de açıklandı.
ABD’li analiz şirketi Sensor Tower'ın yaptığı açıklamaya göre PUBG Mobile, Apple ve Google’ın uygulama mağazalarından geçen ay 76 milyon dolar gelir elde etti. Oyunun Çin versiyonu olan Game For Peace geliri ise 70 milyon dolar olarak kaydedildi. PUBG Mobile kazancı toplamda 146 milyon dolar oldu.
Honour of Kings geliri: Tencent’in PUBG Mobile’den önceki gözdesi Honour of Kings geliri ise 125 milyon dolar olarak açıklandı.
Tencent’in ilk çeyrekteki mobil oyun gelirlerine bakıldığında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2’lik bir azalma yaşanmış görünüyor. Ancak şirketin geliri 300 milyar doların üzerine çıkmış durumda.