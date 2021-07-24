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'Psikolojik destek aldım' deyip Volkan Konak bilinmeyenlerini anlattı

'Psikolojik destek aldım' deyip Volkan Konak bilinmeyenlerini anlattı

Star TV'de Kuzeyin Oğlu programıyla yıllar sonra ekrana gelen Volkan Konak, konserde yaptığı itirafla olay oldu.

'Psikolojik destek aldım' deyip Volkan Konak bilinmeyenlerini anlattı

Bir süredir ekranlardan uzak olan Karadeniz müziğinin sevilen ismi 54 yaşındaki Volkan Konak, Kuzeyin Oğlu programıyla 16 Nisan'da yeniden seyirciyle buluşmuştu. Türk Halk Müziği'nin usta ismi Konak, önceki gece Belarus'un başkenti Minsk'teki bir otelde sahne aldı. 

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'Psikolojik destek aldım' deyip Volkan Konak bilinmeyenlerini anlattı

Seyircisini çok özlediğini de belirten Konak, "Seyircimi çok özlemişim. Ben maçı almadan sahneyi bırakmam. Beraberliği bile kabul etmiyorum." dedi. 

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'Psikolojik destek aldım' deyip Volkan Konak bilinmeyenlerini anlattı

Sözlerinin devamında Konak "Müziğimle bütün kalplere dokunurum, sonra da gönül rahatlığı ile sahneden inerim." şeklinde konuştu.

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'Psikolojik destek aldım' deyip Volkan Konak bilinmeyenlerini anlattı

Hakkında bilinmeyenleri anlatan Konak, psikolojik tedavi gördüğünü açıkladı.

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