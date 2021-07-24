'Psikolojik destek aldım' deyip Volkan Konak bilinmeyenlerini anlattı
Star TV'de Kuzeyin Oğlu programıyla yıllar sonra ekrana gelen Volkan Konak, konserde yaptığı itirafla olay oldu.
Bir süredir ekranlardan uzak olan Karadeniz müziğinin sevilen ismi 54 yaşındaki Volkan Konak, Kuzeyin Oğlu programıyla 16 Nisan'da yeniden seyirciyle buluşmuştu. Türk Halk Müziği'nin usta ismi Konak, önceki gece Belarus'un başkenti Minsk'teki bir otelde sahne aldı.
Seyircisini çok özlediğini de belirten Konak, "Seyircimi çok özlemişim. Ben maçı almadan sahneyi bırakmam. Beraberliği bile kabul etmiyorum." dedi.
Sözlerinin devamında Konak "Müziğimle bütün kalplere dokunurum, sonra da gönül rahatlığı ile sahneden inerim." şeklinde konuştu.
Hakkında bilinmeyenleri anlatan Konak, psikolojik tedavi gördüğünü açıkladı.